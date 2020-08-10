Детсады Архангельска перешли на обычный режим работы

АРХАНГЕЛЬСК, 10 августа. /ТАСС/. Детские сады Архангельска в понедельник возобновили работу в обычном режиме, говорится в сообщении пресс-службы администрации города. В режиме дежурных групп они функционировали с 30 марта.

"С сегодняшнего дня, согласно последним изменениям, внесенным в указ губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у, в столице Поморья возобновляют свою работу в обычном режиме детские сады", - говорится в сообщении.

Дети будут приниматься в детсады при предъявлении родителями медицинской справки о состоянии здоровья ребенка. Для детей, которые в период карантинно-ограничительных мер продолжали посещать дежурные группы детских садов, справка не нужна. Ее наличие необходимо в том случае, если ребенок, ходивший в дежурную группу, не посещал садик пять дней и больше.

Всего с начала пандемии в Архангельской области коронавирус выявлен у 9 366 человек. Сейчас 1 541 человек остается под наблюдением, обследованы на коронавирус 205 226 человек.