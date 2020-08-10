Троллейбусный парк Саратова пополнят 50 троллейбусов из Москвы

ТАСС, 10 августа. Председатель Госдумы Вячеслав Володин по приглашению коллектива МУПП "Саратовгорэлектротранс" посетил в понедельник Ленинское троллейбусное депо Саратова, где предложил программу модернизации предприятия, включающую повышение зарплат водителям, обновление подвижного состава и переход на бесконтактную оплату проезда. Об этом он сообщил в ходе прямого эфира в Instagram.

"Мы попросили у Москвы поддержку, потому что они переходят на электробусы, у них троллейбусы уходят в прошлое, они их полностью снимают с линии. С мэром Москвы переговорили, он команды уже дал. С учетом того, что они снимают с линии порядка 200 [троллейбусов], из них отобрать 50 можно", - сказал Володин, пояснив, что в течение августа у региона будет возможность выбрать троллейбусы с кондиционерами и Wi-Fi.

Он рекомендовал направить в Москву специалистов, которые со знанием дела смогут подобрать подходящие троллейбусы приемлемого качества. По словам Володина, на данный момент в Саратове только 10% трамваев и троллейбусов имеют нормальный нормативный срок службы - моложе 16 и 10 лет соответственно. Остальные 90% подвижного состава нуждаются в замене. При этом один новый троллейбус стоит 20 млн рублей, трамвай - от 30 до 60 млн рублей.

Помимо обновления подвижного состава, Володин предложил несколько направлений развития городского электрического транспорта Саратова. Он рекомендовал в течение августа проанализировать ситуацию с финансовым состоянием предприятия и зарплатой работников. По его мнению, минимальной для водителя должна быть зарплата в 30 тыс. рублей, что позволит сформировать ответственный коллектив, остановить отток кадров. Среди предложений также были создание единой системы отслеживания транспорта, оборудование транспорта системами бесконтактной оплаты, анализ задвоенности маршрутов.

"Приходя на остановку, человек должен знать, в какое время придет трамвай или троллейбус, чтобы горожане могли посмотреть и в режиме реального времени спланировать свою поездку, пересадки. Это все возможно. Надо сделать все, чтобы стоимость проезда в городском электрическом транспорте была приемлемой для жителей, с другой стороны, помогала решать проблемы предприятия", - считает Володин.

Он предложил опробовать все нововведения на одном, самом протяженном, троллейбусном маршруте № 5, начав модернизацию с него. По итогам встречи председатель ГД взял шефство над Ленинским троллейбусным депо.