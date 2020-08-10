Более 100 детей отправились в оздоровительный лагерь из Мурманска в Краснодарский край

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Группа из более чем 100 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Мурманской области в понедельник первой отправилась на отдых в оздоровительный лагерь в Краснодарском крае. Об этом журналистам сообщила министр образования и науки региона Анна Головина.

В 2020 году Роспотребнадзор запретил отправлять детей в оздоровительные лагеря за пределы регионов, сделав исключение только для населенных пунктов и районов, входящих в Арктическую зону РФ.

"Все они собираются у нас на железнодорожной станции Выходной, и оттуда они уже в специализированном вагоне при соблюдении всех мер предосторожности поедут отдыхать в Краснодарский край", - сказала Головина.

Как пояснили в пресс-службе областного ведомства, отправление поезда со станции Выходной связано с аварией 1 июня 2020 года, когда обрушился мост через реку Кола, после чего многие пассажирские поезда временно уходят не с железнодорожного вокзала Мурманска. До станции Выходной детей довез специальный автобус.

Следующие две группы детей из Мурманской области отправятся отдыхать в южном направлении на этой неделе - 13 и 14 августа. Это, помимо сирот, также дети с инвалидностью, спортсмены, дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации, а также студенты колледжей и техникумов, - всего более тысячи человек. В Краснодарском крае их примут лагеря в Туапсинском и Геленджикском районах.

Меры безопасности

Как сообщили в пресс-службе регионального Минобразования, в пути будут предприняты все меры для безопасного путешествия. Дети едут в вагонах, исключающих контакты с посторонними, питаться в ходе следования поезда они будут из одноразовой посуды, не выходя в вагон-ресторан. На вокзалах по мету прибытия, для организованных групп предусмотрены специальные "зеленые коридоры", чтобы минимизировать встречи с другими отъезжающими. Всех сопровождающих, а также детей предварительно проверили на коронавирус, обеспечив масками, перчатками и антисептиками.

"Все дети, которые выезжают в Краснодарский край, прошли тестирование [на коронавирус], и у них получен результат. Раз они у нас едут, то у них результат отрицательный. <…> Это не является обязательным требованием - в федеральных требованиях такого нет. Краснодарский край тоже такого требования не выставлял. Но для того, чтобы мы были уверены, чтобы не было никакой вспышки, чтобы и родители были спокойны, это тестирование в Мурманской области было организовано", - пояснила Головина.