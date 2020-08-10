Музей-заповедник "Петергоф" потратит 933 млн рублей на реставрацию Верхнего сада

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Петергоф" планирует выделить 933 млн рублей на реставрацию Верхнего сада, основанного в 1714 году и распланированного лично Петром Великим. Соответствующий конкурс размещен на сайте госзакупок.

"Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Верхний сад", начальная цена контракта - 933 млн рублей", - говорится в материалах закупки.

Работы, которые должны быть выполнены до 8 декабря 2023 года, будут профинансированы за счет субсидий из федерального бюджета и средств от приносящей доход деятельности. В частности, исполнителю по контракту предстоит провести ремонтно-реставрационные работы на фонтане "Дубовый", фонтанной водоподводящей системе, дренажно-ливневой и мелиоративной системе сада, на больших и малых галереях, беседках и т. д.

Верхний сад - объект культурного наследия федерального значения с 2001 года. Его площадь составляет 14 га, во второй половине XVIII века приобрел облик регулярного парка, один за другим здесь стали появляться фонтаны. В период перестройки Большого дворца сад был расширен по плану Ф. Б. Растрелли.

На территории сада расположены 5 прудов с фонтанами ("Нептун", "Дубовый", "Межеумный", Западный квадратный, Восточный квадратный), плотина на канале Гольца, подземная водоподводящая система (коллекторы и трубопроводы), снабжающая водой фонтаны Верхнего сада и Нижнего парка и т. д. Во время войны сад был почти полностью разрушен, утратил зеленый покров, фонтаны и водоводы были разрушены, пилоны главных ворот - взорваны, трельяжные беседки и крытые галереи - уничтожены.

Государственный музей-заповедник "Петергоф" включает более 30 музеев. Фонтанная система Петергофа, одна из крупнейших в мире, насчитывает 147 фонтанов, действующих в Верхнем саду и Нижнем парке бывшей императорской резиденции, основанной Петром Великим в 1710 году.