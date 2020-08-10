Ледокол "Обь" подтвердил свои проектные характеристики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Неатомный ледокол корпорации "Росатомфлот" под названием "Обь", который в октябре прошлого года Выборгский судостроительный завод (ВСЗ) передал заказчику, подтвердил все свои проектные характеристики и успешно работает. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе завода.

Ранее генеральный директор "Росатомфлота" Мустафа Кашка сказал журналистам, что решение о строительстве второго неатомного ледокола под условным названием "Обь-2", будет принято по результатам работы первого судна.

"По строительству портового ледокола "Обь-2" пока решение не принято. При этом построенный на ВСЗ ледокол "Обь" подтвердил все свои проектные характеристики и успешно работает", - отметила представитель пресс-службы верфи.

Закладка ледокола "Обь" проекта Aker ARC 124 (ледовый класс Icebreaker7) состоялась 27 сентября 2016 года. Спуск на воду состоялся в июне 2018 года. Судно имеет длину 89,2 м, ширину - 21,9 м, осадку - 7,5 м. Мощность судна - 12 МВт, что должно позволить эффективно работать во льду толщиной 1,5 метра на скорости два узла и развивать скорость четыре узла в битом льду толщиной до 5 метров.