На реконструкцию первого участка скоростного трамвая в Саратове выделят 330 млн рублей

ТАСС, 10 августа. Первый этап реализации пилотного проекта "Скоростной трамвай" в Саратове стоимостью 330 млн рублей начнется в 2020 году, сумма будет выделена из федерального бюджета. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в понедельник на встрече с коллективом Ленинского троллейбусного депо МУПП "Саратовгорэлектроранс", трансляция которой велась на странице "Volodin.Saratov" в Instagram.

"Со скоростным трамваем все поручения есть, мы этот вопрос обсуждали с председателем правительства, его реализацией занимается Министерство транспорта и правительство Российской Федерации. Ожидается поступление 330 млн рублей, но времени для реализации остается не так много - [может помешать] погода. Вы уже сейчас готовьтесь, выберите участок, который вы сможете, исходя из этой суммы, взять и модернизировать, чтобы нам на будущий год перейти с заделом", - сказал Володин, обращаясь к руководству предприятия.

Общая стоимость проекта "Скоростной трамвай" в Саратове составит 6 млрд 455 млн рублей. В настоящее время для выполнения работ подготовлен проект, есть положительное заключение госэкспертизы. Об этом ранее в письме на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина сообщал Володин, где просил поддержать модернизацию этого вида транспорта в Саратове и выделить в 2020 году 330 млн рублей. Мишустин поддержал предложение.

Ежегодный пассажиропоток на трамвайных маршрутах в Саратове составляет 8,3 млн человек, а при реализации проекта "Скоростной трамвай" возрастет до 25 млн человек в год, приводятся данные в письме. В городе планируется модернизировать семь тяговых подстанций и 24 остановочных павильона. В результате преобразований время оборотного рейса сократится с 83 до 50 минут, а интервал движения в часы пик уменьшится с 4 до 3 минут. При этом средняя скорость возрастет с 13 до 24 км/ч, а число трамвайных вагонов сократится.