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На реконструкцию первого участка скоростного трамвая в Саратове выделят 330 млн рублей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал руководство предприятия "Саратовгорэлектроранс" как можно скорее выбрать участок, на котором будут проводиться работы, чтобы успеть завершить их до наступления холодов

ТАСС, 10 августа. Первый этап реализации пилотного проекта "Скоростной трамвай" в Саратове стоимостью 330 млн рублей начнется в 2020 году, сумма будет выделена из федерального бюджета. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в понедельник на встрече с коллективом Ленинского троллейбусного депо МУПП "Саратовгорэлектроранс", трансляция которой велась на странице "Volodin.Saratov" в Instagram.

"Со скоростным трамваем все поручения есть, мы этот вопрос обсуждали с председателем правительства, его реализацией занимается Министерство транспорта и правительство Российской Федерации. Ожидается поступление 330 млн рублей, но времени для реализации остается не так много - [может помешать] погода. Вы уже сейчас готовьтесь, выберите участок, который вы сможете, исходя из этой суммы, взять и модернизировать, чтобы нам на будущий год перейти с заделом", - сказал Володин, обращаясь к руководству предприятия.

Общая стоимость проекта "Скоростной трамвай" в Саратове составит 6 млрд 455 млн рублей. В настоящее время для выполнения работ подготовлен проект, есть положительное заключение госэкспертизы. Об этом ранее в письме на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина сообщал Володин, где просил поддержать модернизацию этого вида транспорта в Саратове и выделить в 2020 году 330 млн рублей. Мишустин поддержал предложение.

Ежегодный пассажиропоток на трамвайных маршрутах в Саратове составляет 8,3 млн человек, а при реализации проекта "Скоростной трамвай" возрастет до 25 млн человек в год, приводятся данные в письме. В городе планируется модернизировать семь тяговых подстанций и 24 остановочных павильона. В результате преобразований время оборотного рейса сократится с 83 до 50 минут, а интервал движения в часы пик уменьшится с 4 до 3 минут. При этом средняя скорость возрастет с 13 до 24 км/ч, а число трамвайных вагонов сократится.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияСаратовская область
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