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Роспотребнадзор предложил проверить водопровод в селе Дагестана после массового отравления

В селе Геджух Дербенского района 49 человек отравились питьевой водой

МАХАЧКАЛА, 10 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор порекомендовал провести ревизию системы водоснабжения с последующей изоляцией и хлорированием в селе Геджух Дербенского района Дагестана, где в воскресенье 49 человек отравились питьевой водой, сообщается в понедельник на официальном сайте правительства республики по итогам заседания санитарно-противоэпидемической комиссии региона.

"В ходе заседания Николай Павлов (глава территориального управления Роспотребнадзора по Дагестану, главный санитарный врач республики - прим. ТАСС) высказал свои предложения для улучшения эпидемиологической обстановки. По словам руководителя ведомства, необходимо осушить каналы, провести полностью ревизию отводящей от водовода "Кайтаг-Дербент" трубы длиной 250 метров на предмет протечки, провести ее изоляцию и после этого хлорирование всей системы водоснабжения. Главный санитарный врач региона отметил наличие в указанной трубе большого количества самовольных врезок, каждая из которых создает определенные риски, а часть из них находится под водой", - говорится в сообщении.

В воскресение в пресс-службе Минздрава Дагестана сообщили, что в селе Геджух выявлены признаки острой кишечной инфекции у 49 человек, в том числе 39 детей. Четыре человека, в том числе трое детей, были госпитализированы, остальные 45 получают лечение амбулаторно.

В настоящее время в селе Геджух работают сотрудники Роспотребнадзора, организован подворовый обход населения. В пресс-службе также отметили, что первый вице-премьер Дагестана Анатолий Карибов поручил региональному МЧС подключиться к работе по стабилизации ситуации в Геджухе и оказать содействие администрации района в стабильном подвозе питьевой воды в населенный пункт.

По данным Минздрава Дагестана, в настоящее время четверо ранее госпитализированных остаются в больнице. "Тяжелого отравления у них не наблюдается. Пациенты находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. <...> В больнице имеются резервные койки, а также все необходимое лекарственное обеспечение", - говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

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