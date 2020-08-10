Путин: цифровой формат форума "Машук" позволит значительно расширить его географию

СТАВРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Онлайн-формат Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2020" позволит значительно расширить число участников и географию мероприятия. Об этом говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам форума, которое во время торжественной онлайн-церемонии открытия "Машука" зачитал в понедельник заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров.

Ранее в пресс-центре форума ТАСС сообщили, что участниками "Машука" в 2020 году станут около 4 тыс. молодых людей из 80 регионов России. "Машук" в настоящий момент является самым крупным онлайн-форумом России. В этом году организаторы получили рекордное число заявок из регионов, не входящих в Северо-Кавказский федеральных округ - 888, большинство из них были одобрены.

"Важно, что и нынешним летом, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, юноши и девушки смогут конструктивно, в онлайн-режиме побеседовать с известными политиками, экспертами, учеными, своими наставниками. Обсудить волнующие их темы, пройти обучающие семинары и профессиональное тестирование. И, конечно, цифровой формат позволит значительно расширить количество участников и географию форума", - говорится в приветствии.

Путин отметил, что форум продолжает укреплять свой авторитет как одна из ведущих образовательных площадок Северного Кавказа и "признанный центр" творческого и дружеского общения молодых людей из разных регионов страны.

"Уверен, что насыщенная повестка, активное взаимодействие с организаторами мероприятия и своими сверстниками помогут вам повысить компетентность, откроют новые возможности для самореализации и движения вперед", - отмечается в приветствии.

Форум "Машук" проводится в Пятигорске Ставропольского края с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа, тогда впервые на "Машуке" была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс. XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" пройдет с 10 по 26 августа, лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую очную смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.