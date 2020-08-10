Молодежь Кабардино-Балкарии представит на форуме "Машук-2020" более 30 проектов

НАЛЬЧИК, 10 августа. /ТАСС/. Делегация из Кабардино-Балкарии представит на одиннадцатом Северо-Кавказском образовательном форуме "Машук-2020" более 30 проектов, в числе среди которых инициативы по сохранению культуры, языка и традиций народов Северного Кавказа. Об этом ТАСС в понедельник сообщила руководитель региональной группы Альбина Макаева.

"Всего от республики примут участие в форуме 300 человек. Уже точно будут представлены 34 проекта - это те, кто уже успели зарегистрироваться. Но мы еще ожидаем, что еще 15-20 участников форума также представят свое проекты, над которыми завершается работа", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что проекты представлены сразу в нескольких направлениях. "Одним из них является сохранение культуры, языка и традиций местных народов, этому посвящено несколько проектов. Например, те, кто занимается ювелирным делом, вышиванием, гончарным делом, готовы делиться своим опытом и навыками с другими, в том числе проводить мастер-классы для детей", - рассказала Макаева. Кроме того, от КБР будут представлены проекты и в сфере IT-технологий, речь идет о создании сайта или приложении, с помощью которого жители и гости республики смогут найти административные, культурные и досуговые учреждения.

Помимо этого, есть проекты и в спорте, направленные на популяризацию различных видов спорта, таких как дворовой футбол, пауэрлифтинг и другие. Участники из КБР представят и научные проекты, целью которых будет объединение школьной и студенческой молодежи. "Несмотря на то, что количество проектов от КБР не так много, они качественные, интересные и разноплановые. Уверена, что ребята их достойно представят на защите", - добавила Макаева.

Форум "Машук" проводится в Пятигорске Ставропольского края с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа, тогда впервые на "Машуке" была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс. XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" пройдет с 10 по 26 августа, лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую очную смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.