Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" начал работу в дистанционном формате

СТАВРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" впервые состоялась в онлайн-формате. В связи с пандемией три основные смены форума будут проходить в дистанционном режиме.

"Машук впервые в истории проходит онлайн. <…> Новый формат позволил сделать его еще более массовым, наша интернет-площадка открыта для молодых людей не только с Северного Кавказа, но и из самых разных регионов. Мы очень рассчитываем, что с самыми активными и целеустремленными мы встретимся не только в интернете, но и в нашем крае. Предполагаем, что произойдет это во время четвертой очной смены, которая запланирована на сентябрь", - зачитал приветствие губернатора края Владимира Владимирова зампред правительства региона Николай Афанасов.

Форум "Машук" на протяжении десяти лет принимал город Пятигорск в Ставропольском крае. Ограничение на проведение массовых мероприятий и противоэпидемические меры не позволили в 2020 году организовать форум полностью в офлайн-формате. Для обеспечения работы форума созданы три студии для трансляций - в Пятигорске, Ставрополе и Москве. Все основные мероприятия форума пройдут на специальной цифровой платформе, но церемония открытия была общедоступной, трансляция велась в социальной сети "ВКонтакте".

"Новый формат проведения позволит не только сохранить традиционные образовательные, культурные подходы, но и предоставит новые возможности. В частности, значительно расширилась география участников. <…> Как и в предыдущие годы, участников "Машука-2020" ждет насыщенная образовательная программа. Мы считаем, что такие мероприятия - прекрасная возможность для самореализации молодежи", - сказал замруководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин во время церемонии открытия.

Участниками форума в 2020 году станут около 4 тыс. человек из 80 российских регионов. "Машук" пройдет в три основные смены. Смена "Глобальные вызовы" будет посвящена актуальным направлениям общественной жизни, "Национальный код" - обсуждению проблем медиасферы, исторической роли России в Великой Отечественной войне, международным и межкультурным коммуникациям. Смена "Мастерская сообществ" предложит к обсуждению проблемы сервиса и туризма, политики, государственного управления.

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" пройдет с 10 по 26 августа. В течение трех недель участники смогут дистанционно посетить образовательные площадки, встречи с почетными гостями, культурные и развлекательные мероприятия. Также молодые люди презентуют свои проекты на грантовом конкурсе форума.