Восемь очистных сооружений построят в Чебоксарах до 2025 года

ЧЕБОКСАРЫ, 10 августа. /ТАСС/. Строительство восьми новых сооружений завершится в Чебоксарах в Чувашии к 2025 году в рамках регионального проекта "Оздоровление Волги", сообщает в понедельник пресс-служба администрации Чебоксар.

"За последние годы на территории города было построено 10 ливневых очистных сооружений. До 2025 года планируется строительство еще восьми", - пояснили в пресс-службе.

В текущем году в Чебоксарах запланировано строительство очистных сооружений в микрорайоне "Волжский -1, 2". Работы на 42 млн рублей планируется завершить в августе 2021 года. Кроме того, в 2020 году также начнется замена труб на территории Чебоксарского залива и рядом с Красной площадью стоимостью 65 млн рублей.

"Надеюсь при помощи руководства республики и поддержке правительства региона нам удастся реализовать все проекты. После реализации всех мероприятий сброс неочищенных стоков уменьшится ориентировочно на 20 млн кубометров в год", - цитирует пресс-служба слова главы администрации города Алексея Ладыкова.

Федеральный проект "Оздоровление Волги" входит в состав нацпроекта "Экология", его реализация рассчитана до 2024 года. Ключевая цель проекта по оздоровлению Волги - сокращение в три раза загрязненных стоков в реку до 2024 года, для этого в регионах будут создаваться современные очистные сооружения.