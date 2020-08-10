Более 1,2 тыс. жителей Ставрополья старшего возраста повысили квалификацию с начала года

СТАВРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. жителей Ставропольского края прошли программу переобучения и повышения квалификации по национальному проекту "Демография" с начала 2020 года. Четверть из них освоили новые профессии, сообщили журналистам в понедельник в краевом правительстве.

"Завершили обучение и продолжили свою трудовую деятельность на прежних или новых рабочих местах 1 227 граждан [с начала 2020 года]. 323 гражданина освоили новую для себя профессию <...> 904 гражданина прошли переподготовку или повысили квалификацию. Например, работник кадровой службы получил дополнительные юридические знания, а медбрат переквалифицировался на массажиста", - говорится в сообщении.

В ходе переобучения некоторые жители края освоили профессии администратора гостиничного комплекса, кадрового специалиста, повара, кондитера, массажиста, воспитателя дошкольного образования, графического дизайнера, медицинской сестры и другие. С начала 2019 года число участников программы превысило 3 тыс. человек.

Стать участниками программы переобучения могут жители края в возрасте от 50 лет, а также люди, вышедшие на пенсию по возрасту. Обучение проводится бесплатно, после его окончания каждый получает диплом о переподготовке либо удостоверение о повышении квалификации.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 гг. и состоит из пяти федеральных проектов, в том числе "Старшее поколение", который включает в себя мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию предпенсионеров.