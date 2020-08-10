В Дербенте проведут конференцию по изучению древнего сооружения в крепости Нарын-Кала

МАХАЧКАЛА, 10 августа. /ТАСС/. Научную конференцию по изучению древнего крестово-купольного сооружения, найденного на территории крепости Нарын-Кала в дагестанском Дербенте, планируется провести осенью 2020 года. Об этом сообщил в понедельник глава Дербента Хизри Абакаров на своей официальной странице в Instagram.

Крестово-купольное сооружение неизвестного назначения было найдено при раскопках на территории крепости Нарын-Кала в Дербенте. По одной из версий, выдвинутых учеными, оно могло представлять собой раннехристианский храм, который впоследствии был перестроен и использовался как хранилище для воды.

"Ситуация с пандемией коронавируса внесла коррективы в процесс реализации нашего плана по проведению научной конференции (по изучению сооружения на территории крепости - прим. ТАСС). Несмотря на это, инициативная группа не прекращала свою работу, и сейчас мне сообщили, что конференцию уже можно будет провести осенью этого года, предположительно, в октябре", - написал Абакаров.

По его словам, к загадочному сооружению в Дербенте проявляют интерес многие ученые, а также паломники-христиане.

"Мы не ожидали, что так много людей заинтересуются этим вопросом. Сейчас мы наблюдаем значительное увеличение туристов именно за счет христианских паломников, которые приезжают к этому сооружению, поют рядом с ним религиозные песнопения. И это происходит независимо от того, что мы еще не нашли научного подтверждения гипотезе о том, что это был именно храм", - отметил глава Дербента.

В феврале в администрации Дербента сообщали, что планируется привлечь группу археологов из Российской академии наук (РАН) для изучения крестово-купольного сооружения на территории крепости Нарын-Кала, а также выяснения реального возраста древнего города - по официальным данным Дербенту 2 тыс. лет (юбилей отмечался в 2015 году - прим. ТАСС), однако ряд исследователей полагают, что истинный возраст Дербента около 5 тыс. лет.

О городе

Дербент - один из древнейших городов России и мира, находится на побережье Каспийского моря. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек, ежегодно его посещают десятки тысяч туристов.