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В Волгограде проверят жилые дома в окрестностях взорвавшейся АЗС

Специалисты должны выяснить, не повредила ли взрывная волна здания

ВОЛГОГРАД, 10 августа. /ТАСС/. Представители администрации Волгограда совместно с управляющими организациями проверят дома, находящиеся рядом с местом взрыва на АЗС, на наличие повреждений жилого фонда. Такое распоряжение дал глава Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщили в пресс-службе в понедельник.

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"Глава региона дал поручение Облздраву взять на контроль оказание медицинской помощи всем пострадавшим во время инцидента. Представителям муниципалитета совместно с управляющими организациями провести проверку жилого фонда, прилегающего к месту ЧП, с целью выявления повреждений", - говорится в сообщении.

В Тракторозаводском районе Волгограда днем в понедельник загорелась газовая цистерна и здание газовой заправки. По данным властей региона, пострадали 13 человек, один из них находится в реанимации. При тушении пожара произошел взрыв, в результате пострадали в том числе четверо пожарных, у одного из них ожоги 50% тела.

Теги
РоссияБочаров, Андрей ИвановичВолгоградская область
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