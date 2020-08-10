"Добровольчество" и "Предпринимательство" стали популярными направлениями форума "Машук"

СТАВРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. "Добровольчество" и "Предпринимательство" стали самыми популярными направлениями первой смены Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" в 2020 году. Об этом сообщил в понедельник руководитель образовательной программы форума Олег Ляшко, отметив, что дистанционный формат работы позволил не ограничивать число участников, зарегистрированных по отдельным направлениям.

"Нет ограничения, подобного тому, что в одном шатре не поместятся больше 200 человек. На [цифровой] платформе могут "поместиться" и 400 человек. На первой смене крупнейшие направления "Добровольчество" и "Предпринимательство", никого не просили перезаписываться на другое направление", - сказал он во время церемонии открытия форума, которая транслировалась в интернете.

Первая смена форума "Машук" "Глобальные вызовы" пройдет с 11 по 14 августа. Основные направления смены - экология, добровольчество, цифровизация и IT, наука и технологии, предпринимательство. Помимо образовательной программы на форуме предусмотрена работа альтернативных площадок.

"Подготовлено более 35 видов всевозможных альтернативных площадок - воркшопы, мастер-классы, игры, викторины, бизнес-квесты, сквозные активности. Любой сможет попробовать себя везде и выбрать то, что понравится", - сказала во время церемонии открытия форума руководитель альтернативной программы Елена Ливенская.

Также в режиме онлайн на "Машуке" будет работать "Ярмарка проектов". Каждый из семи регионов Северо-Кавказского федерального округа представит на форуме по 16 успешных проектов, которые были поддержаны в рамках грантового конкурса в предыдущие годы.

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" будет проходить по 26 августа. Участники смогут дистанционно посетить образовательные площадки, запланированы встречи с почетными гостями, культурные и развлекательные мероприятия. Также молодые люди презентуют свои проекты на грантовом конкурсе форума.