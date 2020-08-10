Власти Ставрополья заявили о повышении туристического потока в Ессентуках в августе

ПЯТИГОРСК, 10 августа. /ТАСС/. Власти курортного города Ессентуки на Ставрополье планируют принять в августе 2020 года больше туристов, чем в июле и июне. Город намерены посетить 11 тыс. человек, тогда как в предыдущие два месяца общий трупоток не превысил 8 тыс. человек, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе администрации города.

"После снятия ограничительных мер Ессентуки вновь встречают отдыхающих, количество которых увеличивается с каждым днем. В июне здравницы приняли около одной тысячи гостей, в июле их число увеличилось до 6 807 человек. <…> В августе, по данным бронирований, город планируют посетить 11 тыс. гостей", - говорится в сообщении.

Работа курортной отрасли и объектов туристской инфраструктуры в Ставропольском крае была приостановлена в связи с распространением в России и мире коронавируса с конца марта 2020 года. С 1 июня 2020 года в связи со стабилизацией обстановки в регионе смогли начать работу санатории, имеющие медицинские лицензии.

"В городе открыты 27 здравниц, гостей не принимает только одна. Гостиницы курорта работают только на прием командировочных, открыты пока три отеля. Сейчас для отдыхающих функционируют все питьевые бюветы вод Ессентуки 4, 17, Ессентуки Новая. Питьевые галереи работают в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Во всех санаториях города-курорта соблюдаются все меры санитарной безопасности", - отметили в пресс-службе.

По данным Минтуризма края, на начало августа 2020 года из 124 санаториев Ставрополья открылись 109 санаториев, они приняли на лечение и отдых более 21 тыс. человек. На август 2020 года в санаториях забронировано более 21 тыс. путевок.