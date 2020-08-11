В Приамурье за первые 10 дней августа выпала месячная норма осадков

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 августа. /ТАСС/. Амурские синоптики подвели итоги первой декады августа, которая прошла под влиянием циклона. По наблюдениям специалистов, за 10 дней выпала августовская норма осадков, сообщается во вторник в "Instagram" Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Первая декада августа вся прошла под влиянием циклонов. Не было ни одного дня, чтобы по области где-либо не поливал дождь. В результате за первые 10 дней местами уже выполнена августовская норма осадков, это произошло на западе области", - говорится в сообщении.

Наиболее пострадавшие от дождей - Сковородинский, Магдагачинский и Шимановский районы. Здесь за десять дней выпало 102-122 мм осадков. В селе Черняево Магдагачинского района с начала августа - 137 мм при норме месяца 100 мм.

Как отметили ТАСС в Амурском ЦГМС, отклонения от нормы объемов выпавших осадков незначительны, а температурный режим - ниже обычного.

"Температурный режим начала августа был низким - на один-полтора градуса холоднее обычного. Максимальные дневные температуры часто не превышали плюс 20 градусов. После 2010 года в первой декаде августа в Благовещенске обычно было теплее", - отметили в Амурском ЦГМС.

В 2019 году из-за обильных осадков поднялся уровень воды в реках Селемджа и Правый Уркан на севере Амурской области. В результате затопленными несколько сел, от воды пострадало более 800 домов, дороги, социальные объекты. Стоимость восстановления инфраструктуры оценивалась в сумму более 1 млрд. рублей.