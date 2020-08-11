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В Сочи 11 августа ожидаются ливни, шквалистый ветер и смерчи

Все городские службы перевели в режим повышенной готовности
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© REUTERS/Darrin Zammit Lupi

СОЧИ, 11 августа. /ТАСС/. Ливни с грозами, град и смерчи прогнозируются в Сочи во вторник, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"По сообщению синоптиков, до конца суток 11 августа на территории города ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с. Также до конца суток на участке Магри - Весёлое имеется опасность формирования смерчей над морем", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что на реках возможен подъем уровня воды местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков.

Все городские службы перевели в режим повышенной готовности. Жителям и гостям города рекомендовали воздержаться от отдыха у воды.

Как сообщали в понедельник в пресс-службе городской администрации, в Сочи находятся порядка 220 тыс. туристов.

Теги
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