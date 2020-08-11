В СВФУ отметили рост интереса абитуриентов к медицинским специальностям почти в три раза

ЯКУТСК, 11 августа. /ТАСС/. Спрос на медицинские специальности в этом году среди абитуриентов Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) вырос почти в три раза, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза во вторник.

"На данный момент на поступление в СВФУ подано 19 819 заявлений, из них 1 779 заявлений подано на медицинские специальности по формам обучения бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, в ординатуру подано 334 заявления", - рассказали в пресс-службе.

В прошлом году общее число заявлений в институт составило 700. Среди медицинских специальностей самый высокий конкурс отмечается по направлению "Лечебное дело".

В новом учебном году в Медицинском институте СВФУ будут реализованы девять новых программ ординатуры: "Трансфузиология", "Судебно-медицинская экспертиза", "Функциональная диагностика", "Психиатрия-наркология", "Медико-социальная экспертиза", "Эндокринология", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Эпидемиология" и "Управление и экономика фармации".

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова - многоотраслевой федеральный университет в Якутске, имеющий филиалы в Анадыре, Мирном и Нерюнгри, крупнейшее высшее учебное заведение в Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе, а также научно-образовательный центр Северо-Востока России.