Авиакомпания "Ютэйр" запустила рейсы из Грозного в Астрахань и Сочи

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Ютэйр" (Utair) открыла прямые регулярные рейсы из Грозного по двум новым направлениям: в Астрахань и Сочи. Они будут выполняться два раза в неделю, сообщает во вторник пресс-служба авиакомпании.

"Utair расширила свое присутствие в Северо-Кавказском регионе и начала летать из Грозного по двум новым направлениям: в Астрахань и Сочи. Из Грозного в Астрахань Utair запустила рейсы по понедельникам, четвергам и воскресеньям, а в Сочи - по понедельникам и четвергам", - сказано в сообщении.

Полеты будут выполняться на самолетах ATR 72-500, вмещающих 70 пассажиров. "Для удобства жителей Северо-Кавказского региона Utair ввела новые востребованные рейсы. Они помогут быстро и без пересадок добраться из Грозного в Астрахань и Сочи за 1,5-2 часа", - приводятся в сообщении слова вице-президента по управлению сетью и парком "Utair - Пассажирские авиалинии" Дмитрия Белоконя.

"Ютэйр" - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году перевезла более 7,7 млн человек.