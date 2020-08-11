Село на Ставрополье обезопасят от затопления после ремонта гидросооружений

ПЯТИГОРСК, 11 августа. /ТАСС/. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения руслового пруда у самого большого на Ставрополье села Александровское проведут до 2021 года. Работы, стоимость которых оценивается в 9,5 млн рублей, защитят часть села от возможного затопления, сообщили журналистам во вторник в управлении по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

"В рамках региональной программы "Охрана окружающей среды" министерство природных ресурсов Ставрополья проводит капитальный ремонт гидротехнических сооружений руслового пруда в семи километрах юго-западнее села Александровское. После подтопления в мае 2017 года капремонт объекта включен в комплекс мер по проведению противопаводковых мероприятий на территории Ставропольского края", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость проекта - около 9,5 млн рублей, из них средства федерального бюджета составили более 4 млн рублей. Срок завершения - 2021 год.

"Проводимые работы позволят привести в безопасное техническое состояние гидротехнические сооружения пруда, защитить от возможного затопления часть села Александровского площадью около 2,3 га, на которой расположены 29 жилых домов", - рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Андрей Хлопянов, слова которого приводятся в сообщении.

Майский паводок 2017 года, признанный сильнейшим за последние полвека, повредил несколько сотен жилых домов на Ставрополье. С заявлениями на получение государственных жилищных сертификатов обратились жители Петровского, Андроповского, Кочубеевского, Советского и Буденновского районов, а также Минераловодского и Георгиевского городских округов.