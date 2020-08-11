В Анапе ушли в отставку два вице-мэра, которые курировали вопросы строительства и ЖКХ

СОЧИ, 11 августа. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы Анапы Василий Швец подписал документ, освобождающий от должностей двух вице-мэров города-курорта, которые занимались вопросами градостроительной деятельности, жилищного отдела и ЖКХ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на официальном сайте администрации Анапы.

Как сообщалось ранее, депутаты совета муниципального образования города-курорта Анапа 7 августа утвердили на внеочередном заседании кандидатуру вице-губернатора Краснодарского края Василия Швеца, которую предложили главой региона Вениамином Кондратьевым, на должность временно исполняющего обязанности мэра Анапы. После ухода в отставку в июле мэра Анапы Юрия Полякова его обязанности исполнял его заместитель Вячеслав Вовк.

"Василий Швец принял отставку двух вице-мэров Анапы. Свои должности оставили первый заместитель главы города-курорта Сергей Петров и заместитель главы Анапы Анжелика Бузунова. Исполняющий обязанности главы Анапы Василий Швец сегодня подписал соответствующие документы, освобождающие Сергея Петрова и Анжелику Бузунову от должностей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Сергей Петров на своем посту курировал вопросы капитального строительства, санаторно-курортного комплекса и туризма, архитектуры и градостроительной деятельности. Анжелика Бузунова занималась вопросами жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, работы архивного и жилищного отделов.

В июле Кондратьев посетил Анапу с рабочей поездкой. В городе выявили нарушения этажности застройки на прибрежных территориях, туда направили комиссия для урегулирования ситуации. Губернатор назвал случившееся недоработкой местных властей, которые, по его словам, не нашли баланса при соблюдении градостроительных норм. Занимавший с 2017 года должность мэра Анапы Юрий Поляков покинул пост по собственному желанию.