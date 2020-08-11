Правительство Камчатки с 1 сентября начнет вручать подарки родителям новорожденных

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 августа. /ТАСС/. Подарочный набор от правительства края, состоящий из первых и самых необходимых вещей для младенцев, будут вручать с 1 сентября родителям на Камчатке при выписке из роддома или при оформлении свидетельства о рождении в органах ЗАГС. Новая мера поддержки была инициирована врио губернатора Камчатки Владимиром Солодовым в середине июля, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"В наборе собрано все самое необходимое, что может понадобиться малышу и его маме в первые дни. Начиная от пеленок, бутылочек, сосок до одеяла, памперсов и постельного белья. В общей сложности в наборе 13 позиций. И этот подарочный набор будет вручаться родителям малышей, родившихся на Камчатке", - цитирует пресс-служба заместителя министра социального развития и труда Камчатского края Анастасию Федорову.

Отмечается, что подарочный набор формировался с учетом пожеланий и мнений фокус-группы - молодых мам, которые и определяли наполнение этого подарка. Стоимость набора - около 8,5 тыс. рублей. Вручаться эти подарки будут на всей территории Камчатского края, а не только в Петропавловске-Камчатском, а новая мера поддержки мам с новорожденными детьми станет постоянной.