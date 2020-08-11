В Ненецком АО возникли перебои с интернет-связью

АРХАНГЕЛЬСК, 11 августа. /ТАСС/. Перебои с интернет-связью возникли во вторник в Ненецком автономном округе (НАО) из-за повреждения волоконно-оптической линии связи "Ростелекома" в Республике Коми. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе филиала "Ростелекома" в Архангельской области.

"На территории Ненецкого округа нет интернета и телевидения. Причина, предварительно, обрыв магистральной линии связи в Усть-Цилемском районе Республики Коми. Аварийно-восстановительная бригада собрана, выехала на место аварии" - сказали в пресс-службе.

Регламентное время восстановления работы интернета составляет 10 часов с момента обнаружения повреждения.

Магистральный волоконно-оптический кабель ПАО "Ростелеком" обеспечивает абонентов Ненецкого автономного округа услугами интернета, телевидения, а также услугами телефонной связи. Канал связи, идущий из Республики Коми, является единственным.