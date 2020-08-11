Планировку туристических территорий спроектируют в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 11 августа. /ТАСС/. Председатель правительства Кабардино-Балкарии (КБР) Алий Мусуков поручил разработать проекты планировки туристических территорий наиболее популярных мест отдыха в регионе. Об этом он заявил во время заседания коллегии министерства курортов и туризма республики во вторник.

"Разработка проекта планировки [туристических] территорий и утверждение этого документа позволит нам юридически приступить к строительству тех объектов, которые там должны быть. Это привлечение бюджетных средств на инфраструктуру и привлечение инвесторов на строительство коммерческих объектов", - сказал Мусуков.

Он отметил, что по курорту "Нальчик" такая работа администрацией начата и до конца года план его развития будет расписан концептуально, а далее будет заказан проект планировки территории. По его определению, документ должен предусмотреть все объекты, планируемые к строительству, сформировать перечень инфраструктурных объектов, которые дадут возможность привлечь частные инвестиции, увеличение количества мест размещения и, соответственно, потока отдыхающих.

"Точно по такой же логике мы должны действовать по другим туристическим объектам на Голубых озерах, Чегемских водопадах и т.д. Нам надо выходить на юридический градостроительный документ, а именно, проект планировки территорий, не просто концепция, справки и эскизы, они будут только основой для выхода к такому документу", - сказал он, отметив, что это позволяет застраивать территории не стихийно, как это происходит в настоящее время. Мусуков уточнил, что проект планировки части территории создан в Приэльбрусье, на участке, который выделен АО "Курорты Северного Кавказа".

Традиционно популярными среди гостей и жителей Кабардино-Балкарии остаются Приэльбрусье, Голубые озера, Чегемские водопады, Аушигерские источники и историко-архитектурные комплексы Верхней Балкарии. Для посещения открыты лагерь "Уллу-Тау" (Приэльбрусье) и гостиный двор "Уштулу" (Черекский район), многие отдыхают на термальных источниках "Гедуко" и "Янтарный".