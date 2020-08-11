В Нижнем Новгороде 18 августа откроют первый общественный велопрокат

ТАСС, 11 августа. Сеть городского велопроката "Велобайк" начнет действовать в Нижнем Новгороде. Проект реализовали в рамках соглашения, которое заключили в 2019 году между регионом и ВТБ, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"18 августа в Нижнем Новгороде начнет действовать сеть городского велопроката "Велобайк". Аналогичные системы уже успешно работают в Москве и Мурманске. В нынешнем сезоне нижегородцам будет доступна аренда 200 велосипедов на 20 станциях, из которых 16 разместятся в нагорной части Нижнего Новгорода, четыре - в заречной", - отметили в пресс-службе.

По словам министра транспорта и автодорог Нижегородской области Павла Саватеева, станции проката в основном находятся в историческом центре города. "Благодаря этому можно составить для себя маршрут, который охватит практически все основные достопримечательности. Создание такой системы особенно актуально в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода. Рассчитываем, что в следующем году количество станций и велосипедов увеличится", - цитирует Саватеева пресс-служба.

Для того, чтобы воспользоваться велосипедом, клиент должен зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении, где можно приобрести доступ на сутки, месяц или сезон. "Техническое обслуживание и санитарная обработка велосипедов будут проводиться на ежедневной основе. Также для пользователей "Велобайка" будет работать круглосуточная служба поддержки", - цитирует пресс-служба президента компании "Велобайк" Максима Акимова.

Проект общественного проката "Велобайк" действует в Москве с 2013 года. Он реализуется банком ВТБ в рамках программы "Спортивная страна" совместно с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. В июле 2020 года общественный велопрокат открылся в Мурманске.