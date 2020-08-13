Шок, "дурюга", теплота. Во Владимире появился фуд-корт, где еду готовят только любители

Прийти в "Рестодвор" Владимира — это свернуть с парадных улиц в неприметные подворотни и там узнать о жизни и вкусах древнего города от простых жителей. Пандемийным летом-2020 внезапно открывшийся закуток под крышей-парашютом стал местом модных вечеринок, неформальных встреч творческих людей и гастрономических экспериментов. В гаражах будущего центра современного искусства люди, которые раньше не имели отношения к профессиональной кухне, угощают гостей необычными блюдами

Дедушка из Индии и бабушка-фермер — Я не повар, у меня есть диплом маркетолога, затем я учился в школе документального кино. Но готовить мне всегда нравилось. Мой двоюродный дедушка — индиец, он живет в Нью-Дели, и базовый рецепт чикен-карри он прислал мне по e-mail. На "Рестодворе" я, можно сказать, учусь готовить, — рассказывает Кирилл Кулаков. Сам он не бывал в Индии и общается с родственником через гугл-переводчик. В его индийскую забегаловку "Чори" приходят и те, кому не доводилось ездить за границу, и те, кто в пандемию скучает по экзотике. По рецептам дедушки-повара, которого он никогда не видел, Кирилл уже освоил несколько блюд: палак панир (домашний сыр в шпинатном соусе), индийскую яичницу в лепешке, цветную капусту-карри и, конечно, хит заведения — курицу-карри. В меню почти еженедельно появляются новые блюда — во время нашей встречи Кирилл учится готовить цветную капусту в остром соусе по-маньчжурски. Рецепт все оттуда же.

Описание Кирилл Кулаков © Анна Устинова/ТАСС

— Поначалу было сложно найти приправы, поэтому индийская кухня кажется очень запарной. Самая популярная приправа в Индии называется гарам масала. Это смесь специй: корица, кардамон, кориандр, зира, черный перец, бадьян. Я ее сам собираю из того, что продается на Центральном рынке, — рассказывает Кирилл. За два месяца работы в собственном кафе оператор-документалист решил, что готов перековаться в кулинары. И подумывает о том, чтобы нанять помощника. За соседним прилавком стоит питерский студент Кузьма Копылов. В марте он приехал во Владимир на каникулы — кто же знал, что начнется пандемия. — Я не повар, просто люблю готовить. Здесь фермерскую лавку открыл мой дядя, и я ему помогаю. Фермер — моя бабушка. У нее две теплицы во Владимире с рассадой, зеленью, овощами. Козы, куры, утки. Здесь при приготовлении блюд используем яйца, молоко, козий сыр. Особо популярен наш экспериментальный салат — его придумал мой дядя. Там клубника, помидоры черри, авокадо, базилик, мята, малиновый соус, — говорит парень. Еще в фермерской лавке готовят необыкновенный лавандовый лимонад. Кухни мира и жираф с парашютом — Пока это дурюга, нас не очень знают. Это совершенно необычный формат, шок для Владимира. Мы сталкиваемся с огромным недоверием. Но люди проходят внутрь, видят Кирилла с потрясающими голубыми глазами, Кузьму, и их "здрасьте" делают людям день, — честно говорит о своем проекте его менеджер и "локомотив" Анастасия Вавилова. "Рестодвор" во Владимире пока все-таки место "для тех, кто в теме", — о нем нет упоминаний в путеводителях и в официальных турмаршрутах, хотя находится он рядом с основными достопримечательностями. Мне плутать пришлось совсем недолго. Что я на месте, поняла, когда увидела на стене двухэтажного здания пятиметрового жирафа и изображения еще каких-то странных существ. Навстречу по щебенке вышел косматый мужик в шлепках (видно, забрел на экскурсию: "Только меня не снимайте, а то я на бомжа похож"). В перспективе проглядывали столики и стулья, накрытые пленкой после ливня. — Недавно я приобрела здание бывшей геодезической лаборатории. Здесь будет культурный центр, сейчас внутри идет ремонт, просто в связи с пандемией пришлось эту историю затормозить. На территории стояли заброшенные гаражи. Сейчас этого, наверное, не видно — совершенно убогие, с проломленными крышами, ямами. И мы минимальными средствами их привели в порядок, — рассказывает Настя.

Описание Анастасия Вавилова © Анна Устинова/ТАСС

В родном городе она хорошо известна. В последние годы — творческими проектами. Прошлым летом организовала на парковке Торговых рядов Владимира провокационную выставку современного искусства "OUT.Наружу" с большим количеством изображений обнаженных тел. Еще Настя проводила "Рестодни" — гастрономические фестивали, на которых все желающие могли показать свои поварские таланты. Формат оказался настолько популярным, что в этом году любителей готовки решили привлечь на постоянную площадку. Так получился "Рестодвор". — Мы где-то прочитали, что в Будапеште была заброшенная улица, которую облюбовали кафешники, и ничего не делая, не трогая интерьер, поставили барные стойки. И туда много лет приходят люди. Мы решили, что у нас это тоже должно зайти, — описывает свой проект Настя. Сейчас на этой площадке работают семь кафешек. "Те, кто больше всех хотел" выбрали и отремонтировали по гаражу, разработали меню и сейчас ежедневно с 12 до 22 часов угощают посетителей. В создании пространства участвовали посторонние, казалось бы, люди: почти 20 человек добровольцев пилили и колотили тут около недели. Получилась довольно причудливая мебель и что-то вроде сцены.

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— У нас не было денег, чтобы купить стулья, но чудесным образом возникают знакомые и предлагают забрать из старого здания советскую мебель, которую собираются выбросить. Так у нас разом появляется 40 стульев, совершенно крепких. И это очень подходит нашему формату. Нам предлагали поставить бесплатные брендированные зонтики. Я сказала: нет. А другой парень сказал: у меня есть парашют. И мы сделали крышу из парашюта. А этот стол — так вообще перевернутая катушка от кабеля. Ну, то есть мы специально выдерживаем концепцию простоты, домашности, случайности, — объясняет Анастасия. Почти каждый вечер здесь проходят концерты уличных и профессиональных музыкантов, которым в пандемию просто негде выступать. Народ собирается на мастер-классы по латиноамериканским танцам, умельцы по выходным устраивают ярмарки, люди разных возрастов встречаются и знакомятся. Здесь можно встретить владимирских художников — тех, чьи работы редко появляются в выставочных залах, но тоже интересных. Например, мастера социального плаката дворника Сергея Сотова, который десятилетиями вывешивает свои работы на заборах. А недавно "Рестодвор" даже принял первый корпоратив — гуляло полсотни человек. Индийская забегаловка, драничная, фермерская лавка, кафе с домашними десертами и копченостями — самое дорогое блюдо тут стоит 380 рублей. Как инвестор проекта Вавилова свою задачу видит в продвижении талантливых поваров "из народа". Вязкая звезда инстаграма — А вот это — самое инстаграмное блюдо этого лета! За этим люди к нам и приходят — смотреть, как плавится сыр. Я думал, что мне через неделю это надоест. Но нет, это не может надоесть. Спорить о популярности швейцарского национального блюда раклет с поваром одноименного кафе Стасом Королевским даже не пытаюсь. Только ленивый этим летом не написал во владимирских соцсетях отзыв о раклете, да и знакомые, узнав, что я собираюсь на интервью, посоветовали обязательно попробовать это блюдо. Огромную головку сыра на моих глазах разогревают, а затем щедро заливают расплавленным сыром обжаренные овощи или картошку с лисичками. В "Рестодворе" утверждают, что попробовать это блюдо по всей стране сегодня можно в считаных местах. Сыр плавит Алена Морякова, девушка с игривыми карими глазами и широкой заразительной улыбкой.

Описание Алена Морякова © Анна Устинова/ТАСС

Кафе открыли Евгения и Алексей Беляки, семейная пара, вдохновленная путешествиями по Европе. Они и сейчас путешествуют, организовали кемп на Бугазской косе и готовят раклеты там. Их основные профессии, естественно, далеки от готовки. — Используем наш отечественный сыр, такой в России производят всего в двух местах. Мы закупаем в Костромской области. Его характерная особенность — повышенная жирность, порядка 62%, и толстые стенки на головке сыра, что связано с процессом вызревания и ферментации, — рассказывают рестораторы. Ежедневно во Владимире плавят почти 8 кг такого сыра. Чем удивить шеф-повара — Мне полкило свинины с собой, пожалуйста. Этот покупатель пришел сюда в первый раз по рекомендации знакомых, и сразу за копченым мясом. Это еще одно популярное блюдо "Рестодвора". — Это не совсем про еду, не совсем про конкуренцию. Это место крутое не в том плане, что здесь мощный шеф-повар. Нет. Здесь сообщество ребят, которые хотят поделиться своей теплотой, и это то место, где ты можешь находиться, не думая о том, как ты выглядишь. И ценовая политика здесь очень к народу приближена. То есть люди, приходя, могут найти любое блюдо, — говорит совладелица Imagine food Анастасия Москвичева-Левицкая, угощая меня ароматной копченой говядиной. Это кафе открыли две подружки, Александра и Анастасия. Настя всерьез увлеклась готовкой, оказавшись в декрете. Купили с мужем приспособление для копчения мяса — смокер, начали выращивать в огороде овощи, теперь сама печет хлеб. Саша преподает в театральной студии и балует домашних самодельными пирожными и сладостями. Сейчас девушки успешно применяют свои навыки на уличной кухне. — Наша тенденция — добавление копченого мяса в различные блюда. Настя привнесла в меню супы с копченостями. Моя часть — все, что касается десертов и салатов. Вот готовлю салат с гарганзолой и грушей, кабачковые кексы, — рассказывает Александра Некрасова.

Описание Анастасия Некрасова © Анна Устинова/ТАСС

Девушки признаются, что пришли на "Рестодвор", чтобы попробовать свои силы в бизнесе и потом, может быть, открыть отдельное кафе. Пришлось написать бизнес-план, рассчитать стоимость продуктов. С чем-то, как ни странно, помогали владельцы уже зарекомендовавших себя городских кафе, которые тоже открывали непрофессионалы. Например, создатели популярного вегетарианского Veggie bro — такие же энтузиасты, не имеющие профильного образования. — Думаю, здесь для всех участников формат пробы чего-то нового, потому что мы тут не профессионалы, просто любим готовить. Мы принесли сюда только проверенные блюда — на себе, на детях, на мужьях — и готовим. Что-то дополнили по совету посетителей, — уточняет начинающий ресторатор.

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