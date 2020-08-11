В Дагестане возобновили автомобильное сообщение в горном районе

МАХАЧКАЛА, 11 августа. /ТАСС/. Автомобильное сообщение на участке дороги Гунибское шоссе - Вантляшевский перевал в Тляратинском районе Дагестана, в июле прерванное из-за обрушения скального массива, возобновлено, сообщили во вторник в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Обрушение крупного скального массива произошло 22 июля в Тляратинском районе Дагестана. В результате обвала погиб машинист экскаватора, который выполнял работы на данном участке, его тело было найдено на пятый день поисков.

"В Тляратинском районе открыли автомобильное сообщение на 74 км реконструируемого участка дороги Гунибское шоссе - Вантляшевский перевал. После завершения поисково-спасательных работ ежедневно на участке было задействовано 4-5 единиц техники, форсированию работ с привлечением дополнительной техники и расчистке дороги в круглосуточном режиме мешали стесненные условия и угроза повторного обрушения", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, объем обвалившийся на дорогу горной массы составил около 100 тыс. куб. м. Для ликвидации последствий обвала было привлечено 10 единиц техники.

"Накануне на участке дороги произведены взрывные работы. Несмотря на то, что автомобильное сообщение открыто, работы по расчистке продолжаются. Министерство транспорта и дорожного хозяйства РД просит водителей соблюдать предельную внимательность и осторожность на данном участке дороги", - отметили в пресс-службе.