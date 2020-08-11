Для развития инфраструктуры в отдаленных районах СКФО привлекут инвесторов

МАХАЧКАЛА, 11 августа. /ТАСС/. Механизмы господдержки, применяемые на Дальнем Востоке, где государственные инвестиции направляются в основном на реализацию инфраструктурных проектов, могут быть успешно применены в регионах Северного Кавказа - здесь вложения в развитие инфраструктуры отдаленных районов поможет привлечь новых инвесторов для реализации проектов по развитию этих территорий, такое мнение высказал ТАСС заслуженный экономист РФ, заслуженный деятель науки Республики Дагестан, доктор экономических наук, профессор Зейдула Юзбеков.

В ходе поездки в регионы СКФО вице-премьер РФ - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что необходимо разработать единые и прозрачные условия государственной поддержки инвестпроектов на Северном Кавказе, приведя в пример Дальний Восток, где уже создана специальная система преференций для бизнеса - инвестор может получить от государства до 10% от объема капитальных вложений, причем эти средства должны направляться на создание инфраструктуры.

"Модель (господдержки инвестпроектов - прим. ТАСС), применяемая на Дальнем Востоке, применима и на Северном Кавказе. Частные инвесторы приходят туда, где есть дороги, электричество, газ, другие условия - и, например, Дагестане, в предгорных и горных районах, нужна такая инфраструктура. В этих районах - красивейшие места, там есть полезные ископаемые, включая золото и серебро, но нужны затраты, которые позволят их осваивать, реализовывать масштабные проекты", - сказал Юзбеков.

По его словам, крупные инвестиции, в том числе государственные, необходимы и для развития Каспийского побережья в Дагестане. "Оно требует вложений для того, чтобы его освоить, чтобы по качеству [сервиса] и удобству оно могло сравняться с Черноморским побережьем России, которое развивалось еще при Советском Союзе и туда вкладывались огромные деньги. Каспийское побережье в то время не рассматривалась как серьезная зона отдыха, сейчас эта потребность возникла, и здесь нужны инвестиции", - отметил собеседник агентства.

Инициативное бюджетирование и контроль

При этом, по словам эксперта, в регионах Северного Кавказа необходимо создать более эффективную систему контроля расходования бюджетных средств, в том числе направляемых на поддержку реализации инвестпроектов.

"Инвестиции (государственные - прим ТАСС) в Северный Кавказ во многих субъектах не дали тех результатов, которых ожидали, направляя их сюда - это было связано и коррупцией, и другими процессами. Допустим, приходит инвестор, ему выделяется земельный участок, он берет деньги в банке под государственные гарантии, а потом он каким-то образом исчезает, а республика продолжает выплачивать из бюджета данные банку гарантии. Инвестиционных проектов в республиках Северного Кавказа очень много, но только единицы инвесторов реализуют свои проекты до конца", - пояснил Юзбеков.

Одной из форм такого контроля, по его мнению, может стать введение в регионах Северного Кавказа механизмов инициативного бюджетирования, которые также позволят выбирать для оказания господдержки наиболее значимые для территорий инвестпроекты.

"Инициативное бюджетирование позволит ввести, фактически, народный контроль расходования бюджетных средств, когда каждая статья бюджета перед утверждением будет проходить обсуждение с жителями республики, муниципальных образований. Люди должны знать, как используются средства, которые государство дает на развитие экономики, которые идут, в том числе, из федерального бюджета. Пока этого не будет, будут проблемы - будет коррупция, и мы никогда не наведем порядка", - убежден эксперт.