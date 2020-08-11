Представители КБР получили два гранта на форуме "Таврида"

НАЛЬЧИК, 11 августа. /ТАСС/. Булат Бербеков и Марат Мастафов из Кабардино-Балкарии (КБР) вошли в число победителей грантового конкурса "Таврида". По их проектам планируется создать фильмы об адыгской культуре и научить студентов анимации, сообщила во вторник пресс-служба Центра развития культурных инициатив.

"11 августа в Крыму на закрытии творческих антишкол "Индустрия моды" и "Кино и анимация" форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" подвели итоги грантового конкурса. В числе победителей - Булат Бербеков и Марат Мастафов из КБР. На конкурсе Булат представил проект "ADIN. PRO анимацию" и выиграл 454 тыс. рублей на его реализацию, а Марат защитил проект, направленный на сохранение традиционного адыгского творчества, промыслов и ремесел и получил на его реализацию 1 млн 121 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как отметил Бербеков, его проект представляет собой комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня владения анимацией и визуализацией в КБР. "Мы предоставим возможность обучающимся в Кабардино-Балкарском госуниверситете участвовать в практических сессиях по созданию полнометражного анимационного фильма, в моем регионе этим направлением занимается лишь наша студия, и мы считаем важным соответствовать общероссийскому и европейскому стандартам анимации", - сказал он. На полученный грант авторы проекта планируют приобрести оборудование для обработки тяжелой графики и проведут теоретические и практические сессии в вузе.

Основная цель Мастафова - привлечь внимание молодежи к традиционному творчеству адыгов, художественным промыслам и ремеслам. "Мы с командой планируем снять три документально-прикладных фильма, посвященных искусству плетения циновки, созданию традиционных музыкальных инструментов, кузнечному и ювелирному делу, покажем процессы изготовления, основные техники мастеров, расскажем о традициях. Эти фильмы можно будет использовать во всех областях художественного творчества и искусствознания для учебно-методической работы и учебно-педагогической практики в изучении творчества адыгов", - отметил он.

Арт-кластер "Таврида" - платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства. Арт-кластер "Таврида" входит в федеральный проект "Социальная активность" национального проекта "Образование" и включает в себя форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида", фестиваль фестивалей "Таврида - АРТ" и образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида", который начнет работу в 2022 году. Организатор проекта - АНО "Центр развития культурных инициатив" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.