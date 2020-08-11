Крупнейшая больница Северной Осетии возобновляет плановый прием

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 августа. /ТАСС/. Республиканская клиническая больница Северной Осетии, перепрофилированная в период пандемии на лечение больных с коронавирусом, возобновит оказание плановой медицинской помощи населению 13 августа, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального Минздрава.

"Республиканская клиническая больница Северной Осетии, оказывающая специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь взрослому и детскому населению, с начала пандемии была перепрофилирована под госпиталь для лечения пациентов с COVID-19. В настоящее время в связи со снижением числа заразившихся в регионе и необходимостью оказания плановой медицинской помощи населению этот госпиталь будет закрыт, РКБ вернется к штатному режиму работы. Больница начнет работать в обычном режиме 13 августа", - сказали в министерстве.

В РКБ проходит демонтаж оборудования и масштабная санитарная обработка. А больных коронавоирусом уже принимает Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи.

В Минздраве региона подчеркнули, что в РКБ есть важные отделения, которые необходимо возвращать к работе. В состав больницы входит региональный сосудистый центр, оказывающий медицинскую помощь больным с острым нарушением мозгового кровообращения и с острым коронарным синдромом.

Стационар РКБ рассчитан на более чем 800 коек, в том числе родильный дом РКБ - на 165 коек и Региональный сосудистый центр - на 170 коек. Консультативная поликлиника рассчитана на 150 посещений в смену.

По данным Министерства здравоохранения республики, на 11 августа 2020 года зарегистрировано семь новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего в республике вирус подтвержден у 4642 человека, из них число активных случаев - 408, 4167 выздоровели, 67 летальных случаев. В стационарах республики находятся 233 человека, в реанимации - 22.