Карту минеральных источников Кабардино-Балкарии создадут к концу года

НАЛЬЧИК, 11 августа. /ТАСС/. Карту минеральных источников бальнеологического курорта федерального значения "Нальчик" и всей Кабардино-Балкарии (КБР) создадут к концу 2020 года. Об этом сообщил во вторник министр курортов и туризма региона Мурат Шогенцуков во время заседания коллегии ведомства.

"Минкурортов КБР проведен анализ доступности и эффективности использования санаторно-курортными учреждениями курорта Нальчик бальнеологических ресурсов (лечебные минеральные воды, грязи). В настоящее время подписан госконтракт между министерством и Центром географических исследований "Федерального научного центра "Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук" по созданию базы данных и графической визуализации минеральных источников КБР (цифровой карты-схемы) с каталогом. Завершение указанных работ планируется в 4 квартале 2020 года", - сказал Шогенцуков.

Он также пояснил, что по поручению главы КБР Казбека Кокова разработан план мероприятий для повышения эффективности функционирования дочерних обществ курорта.

Бальнеологический и климатический курорт федерального значения "Нальчик" расположен в предгорной зоне, в самом комфортном в климатическом отношении районе столицы КБР Долинске. Специализируется в лечении и профилактике болезней системы кровообращения и нервной системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов пищеварения, мочеполовой системы, болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ, а также болезней кожи и подкожной клетчатки.

АО "Курорт "Нальчик", как акционерное общество, существует с 1998 года, одним из основных видов деятельности является оказание санаторно-курортных услуг. По данным администрации курорта, за первое полугодие 2020 года объем выручки от основной деятельности в целом составил 38 млн руб., что меньше показателей аналогичного периода 2019 года на 62 млн. В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции деятельность санаторно-курортных учреждений была приостановлена с конца марта до середины июля 2020 года. По состоянию на 10 августа в санаториях системы Курорта Нальчик находятся 477 отдыхающих, в санаториях "Маяк" и "Дружба" продолжают находиться 248 сотрудников ГКБ № 1 и ГКБ № 2, борющихся с новой коронавирусной инфекцией.