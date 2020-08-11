Строительство школы на 500 мест завершено во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 августа. /ТАСС/. Строительство школы, рассчитанной на 500 мест, завершилось во Владикавказе по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщается во вторник на сайте Министерства строительства и архитектуры Северной Осетии.

"В 18 микрорайоне завершено строительство школы на 500 мест, строительство объекта велось в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". <...> Проект идентичен школе "Интеллект", открытой в прошлом году", - говорится в сообщении.

Здание школы трехэтажное, на территории имеются спортивные площадки. Кроме того, предусмотрены трансформаторная подстанция, отдельно стоящая модульная котельная. В пресс-службе подчеркнули, что объект полностью подключен к ресурсоснабжающем сетям.

Строительство школы было начаты в мае 2019 года. "Новая школа расположена по улице Шамиля Джикаева в недавно отстроенном районе. Новые дома, новый садик и новая школа - инфраструктура района развита отлично", - уточнили в министерстве.

Ранее в пресс-службе Минстроя республики сообщали, что в рамках реализации мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда" детский сад на 280 мест появится в этом году во Владикавказе.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.