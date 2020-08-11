Ямал запросил у Минобрнауки 14 бюджетных мест для обучения представителей малых народов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) запросили у Минобрнауки РФ 14 бюджетных мест на целевое образование для представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник.

В ноябре 2019 года Министерство науки и высшего образования РФ начало заниматься проработкой вопроса целевого обучения представителей коренных малочисленных народов регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока по поручению президента Владимира Путина.

"Округ в первую очередь заинтересован в том, чтобы жители из числа КМНС получали образование, востребованное на Ямале. Предварительно уже согласовано с министерством науки и высшего образования РФ увеличение брони на бюджетные места на 2021-2022 год. Обучение целевое, при этом определен круг вузов в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени. Мы запросили 14 бюджетных мест", - сообщили в правительстве.

В пресс-службе подчеркнули, что округу нужны педагоги, детские психологи из числа малых народов Севера, которые востребованы в школах-интернатах ЯНАО. "Они знают родной язык, они сами "родом из тундры", они лучше понимают детей из кочевых семей. А главное, есть желание у выпускников обучаться по этим направлениям", - добавили в пресс-службе. В округе также высока потребность в преподавателях родных языков народов Севера: ненецкого, хантыйского, селькупского. Сейчас 13 студентов из числа коренных малочисленных народов Севера получают за счет окружного бюджета педагогическое образование.

"С 2021 года в Российском государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) по направлению "Педагогическое образование" запланировано обучение еще для 10 сельских педагогов из числа КМНС, которые сегодня имеют среднее профессиональное образование. Все 4 года обучения также за счет средств окружного бюджета", - сказали в правительстве.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на Ямале проживают около 42 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС), это 13% от всех КМНС России. Ненцы - 30,6 тыс. (73%), ханты - 9 тыс. (22%), селькупы - 2 тыс. (5%). Кочевой образ жизни ведут 16,5 тыс. человек. С 2002 по 2010 год численность коренных народов Севера на Ямале увеличилась более чем на 4 тыс. человек (11,5%).