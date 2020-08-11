Строительство дороги в обход Владикавказа планируется начать в 2021 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 августа. /ТАСС/. Работы по строительству нескольких очередей федеральной трассы Р-217 "Кавказ" на обходе Владикавказа планируется начать в следующем году, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе администрации главы и правительства Северной Осетии по итогам встречи министра транспорта РФ Евгения Дитриха и главы республики Вячеслава Битарова.

"Проект строительства вторй и третей очередей автодороги Р-217 "Кавказ" на обходе Владикавказа проходит стадию государственной экспертизы. В ближайшее время планируется получение соответствующего заключения. Выполнение строительно-монтажных работ предусмотрено федеральным проектом "Коммуникации между центрами экономического роста" комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, строительство планируется начать в 2021 году", - говорится в сообщении.

Планируется, что это будет дорога категории IБ с четырьмя полосами движения, общая протяженность участка составит более 14 км. "Через столицу нашей республики, а точнее, через густонаселенный район города, проходит единственная автомобильная дорога, которая соединяет Россию с государствами Закавказья и Ближнего Востока. Ежегодно увеличивается грузооборот, постоянно растет пассажиропоток, и в совокупности это создает значительные неудобства для местных жителей и угрожает их безопасности", - цитирует Битарова пресс-служба.

В ходе встречи Битаров подчеркнул, что все целевые показатели нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", запланированные на текущий год, будут выполнены, а ремонтные работы на объектах планируется завершить к 1 октября, реконструкцию дорог - до конца года, сообщается на сайте. В настоящее время полностью завершены 23 объекта нацпроекта из 54. В свою очередь Евгений Дитрих отметил грамотную организацию дорожных работ в регионе и качественное взаимодействие республики с федеральными дорожниками, в частности с ФКУ Упрдор "Кавказ".

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.