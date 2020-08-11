Зампред Госдумы пообещала участникам "Машука" поддержку экологических инициатив молодежи

ПЯТИГОРСК, 11 августа. /ТАСС/. Зампред Госдумы Ольга Тимофеева готова лично поддержать интересные экологические инициативы молодежи, которые представлены на Северо-Кавказском молодежном онлайн-форуме "Машук". Такое заявление она сделала во время онлайн-встречи с участниками форума.

"Огромное спасибо всем тем, кто сегодня предлагает экологические проекты, наверное, не все из них станут победителями [в рамках грантового конкурса форума]. Я готова сотрудничать и помогать в каких-то историях, если они будут интересны, их можно будет реализовать даже без всевозможных грантов. Давайте двигаться вместе, можно развиваться профессионально", - сказала она во время встречи, трансляция которой велась на цифровой платформе форума.

Тимофеева отметила, что тема экологии в последние годы привлекает активную молодежь. "Когда мы начинали "Карту свалок" (экологический проект Общероссийского народного фронта - прим. ТАСС) <…> десятки тысяч молодых людей включались, оставляли заявки, и не просто сигнализировали, а выходили на субботники и убирали территории. Когда тебе не все равно, когда ты не пройдешь мимо существующей проблемы - я считаю, что у всех этих ребят есть будущее", - пояснила зампред Госдумы.

Форум "Машук" проводится в Пятигорске Ставропольского края с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа, тогда впервые на "Машуке" была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тысяч человек.