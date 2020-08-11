В Карачаево-Черкесии намерены расселить 2,7 тыс. кв. м аварийного жилья до конца 2024 г.

ЧЕРКЕССК, 11 августа. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии планируют до конца 2024 года переселить из ветхого жилья общей площадью 2,7 тыс. кв. м. Об этом сообщил ТАСС во вторник министр строительства и ЖКХ региона Евгений Гордиенко.

"Региональным проектом к 31 декабря 2024 года планируется расселить 172 человека из семи многоквартирных домов общей площадью 2 749,7 кв. м, признанных аварийными до 1 января 2017 года", - рассказал Гордиенко.

Он отметил, что работы проводятся согласно региональному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 2019-2025 годы" национального проекта "Жилье и городская среда", на реализацию программы будет направлено более 76 млн рублей.

В рамках первого этапа программы в 2019 году были переселены 16 человек в городе Усть-Джегуте из многоквартирного дома общей площадью 202,8 кв. м посредством выкупа аварийного жилья. В рамках второго этапа в 2020 году власти расселят из аварийного жилья 16 жителей поселка Эркен-Шахар в Ногайском районе республики, общая площадь аварийных домов составляет около 400 кв. м.

Программа расселения из аварийного жилья действует по нацпроекту "Жилье и городская среда", который состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Он рассчитан до 2024 года, общий объем финансирования превышает 1 трлн рублей.