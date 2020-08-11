В КБР активисты ОНФ провели бесплатный мастер-класс для детей по золотошвейному мастерству

НАЛЬЧИК, 11 августа. /ТАСС/. Активисты проекта ОНФ "Равные возможности - детям" в Кабардино-Балкарии организовали бесплатный трехдневный мастер-класс по ювелирному делу и золотошвейному мастерству, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе РО ОНФ в Кабардино-Балкарской Республике

"Волонтеры проекта Общероссийского народного фронта "Равные возможности - детям" в Кабардино-Балкарской Республике организовали трехдневный мастер-класс по ювелирному делу и золотошвейному мастерству", - говорится в сообщении.

Как отмечается, творческие занятия прошли под руководством мастера Алины Кибешевой с небольшими группами детей по 7-10 человек, которые хотят обучиться азам ювелирного дела и получить практические навыки. "Возрастной диапазон участников совсем не ограничен. Нравится делать украшения своими руками и детям помладше, и взрослым, поэтому в интернете мы публикуем объявление о наборе, и ждем всех желающих", - рассказала активист проекта Алина Кибешева, сообщает пресс-служба.

В рамках проекта выездные мастер-классы по художественному выпиливанию поделок из металла проводятся бесплатно. На протяжении урока, а он длится от 3 до 5 часов, дети успевают нарисовать эскиз, перенести его на металлических лист, выпилить и, в конечном результате, обработать ювелирное изделие.

Занятия для детей по золотошвейному искусству "Популяризация традиционной национальной вышивки" - еще один мастер-класс от волонтера проекта ОНФ "Равные возможности - детям" в Кабардино-Балкарии Асият Кушховой. По ее мнению, подобное мастерство необходимо развивать и пропагандировать в республике, так как интерес к этой сфере деятельности у молодежи есть, а бесплатных ресурсов для обучения немного.

"Мы проводим регулярные мастер-классы бесплатно. При этом объем знаний, который получают дети - очень большой - они уходят от нас уже с практическими навыками, которые необходимы в дальнейшем, если они хотят посвятить себя этому. У нас в планах провести для ребят еще ряд мастер-классов и практических занятий различной направленности", - цитирует Кушхову пресс-служба.

О проекте

Проект Общероссийского народного фронта "Равные возможности - детям" создан в марте 2017 г. с целью обеспечить каждого ребенка возможностью бесплатно посещать кружок или секцию. В рамках реализации проекта силами активистов ОНФ по всей стране уже открыто более 800 кружков и секций.