Новый корпус центра исследований Арктики в Архангельске откроют в начале ноября

АРХАНГЕЛЬСК, 11 августа. /ТАСС/. Специализированный научно-лабораторный корпус Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН (ФИЦКИА) будет открыт в Архангельске в начале ноября, говорится во вторник в сообщении пресс-службы администрации Архангельской области.

"В Архангельске в начале ноября откроется специализированный научно-лабораторный корпус ФИЦКИА. В настоящее время в областном центре завершается строительство нового и единственного в Арктике специализированного научно-лабораторного корпуса, возводимого по прямому поручению президента Российской Федерации Владимира Путина", - говорится в сообщении.

В корпусе площадью 5,4 тыс. кв. м разместятся научные лаборатории, в здании предусмотрены помещения под научный ботанический сад для выращивания и изучения растений в круглогодичных условиях. В настоящий момент в помещениях завершается установка приборов и мебели, идут работы по благоустройству прилегающей территории.

Открытие нового академического корпуса, первого в истории Архангельска, является значимым событием не только для научного сообщества, но и для истории региона. К этой дате приурочено проведение всероссийской конференции с международным участием "Глобальные проблемы Арктики и Антарктики", в рамках которой пройдут выездные заседания президиума Уральского отделения РАН и отделения наук о Земле РАН.

В дни конференции запланировано открытие памятника академику Николаю Лавёрову на площади перед зданием - в 2020 году исполнилось 90 лет со дня рождения ученого.