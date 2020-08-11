Более 23 км водопровода построят в селах Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 11 августа. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии намерены построить в девяти селах республики более 23 км водопровода до конца текущего года в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Об этом во вторник сообщил глава региона Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"В 2020 году предусмотрено строительство водопроводных сетей общей протяженностью 23 553 км в девяти населенных пунктах республики", - написал глава региона, отметив, что строительство запланировано в рамках реализации подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".

Темрезов добавил, что водопроводные сети протяженностью 8,3 км будут построены в селе Хасаут-Греческое, в ауле Псыж - 1,2 км, в Вако-Жиле - 1,9 км, в селе Джага - 2,7 км, также 2,8 км водопровода - в селе Терезе, 2,1 км - в станице Преградной, в Малом Зеленчуке будет построено 2,2 км, 1,6 км - в Эркен-Юрте и 0,6 км - в Новой Джегуте.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства Карачаево-Черкесии сообщили, что в рамках подпрограммы в ауле Бесленей реализуется проект по реконструкции 19,3 км водопроводных сетей. Износ системы водоснабжения аула до настоящего времени составлял порядка 90%, реконструкция позволит устранить проблему с нерегулярностью подачи воды. Работы планируется завершить до конца 2020 года, на реализацию проекта будет направлено 51,7 млн рублей.

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством РФ в конце мая 2019 года. Общий объем ее финансирования в 2020-2025 годах составит около 2,3 трлн рублей, из которых 1 трлн рублей должен быть выделен из федерального бюджета. Структура проекта госпрограммы предусматривает реализацию четырех ведомственных проектов ("Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домохозяйств", "Благоустройство сельских территорий", "Содействие занятости сельского населения", "Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях") и трех ведомственных целевых программ ("Обеспечение государственного мониторинга сельских территорий", "Информационно-методическое обеспечение комплексного развития сельских территорий", "Современный облик сельских территорий").