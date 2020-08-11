Километры дорог и два могильника обнаружили в древнем городище на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Ученые обнаружили ранее неизвестные остатки строений, несколько километров дорог и два могильника на территории древнего Татарского городища в Ставропольском крае. Промежуточные итоги археологических разведок 2020 года сообщила во вторник специалист по обеспечению сохранности объектов культурного наследия отдела-заповедника Татарское городище Ольга Брилева.

"Мы видим, что сеть дорог занимала гораздо большее пространство, буквально новые километры дорог открыты. <…> К началу наших работ было известно четыре могильника. Напротив первого могильника через реку мы обнаружили еще один могильник, и на восток от первого городища на соседнем склоне был обнаружен еще один могильник. Также были обнаружены остатки строений", - сказала она во время онлайн-лекции в рамках недели археологии, проходящей в Ставропольском государственном музее-заповеднике.

Археологические разведки на территории древнего городища проходят в несколько этапов - проведены осмотры территории в январе 2020 года, новые осмотры продолжаются в июле - августе 2020 года. Как сообщается на сайте краевого музея, помимо ранее неизвестных могильников и дорог были обнаружены остатки башни.

"На север от городища, в дачном массиве, зафиксирована башня, восточная пола насыпи которой разрушена при прокладке дороги. Это разрушающийся объект, который необходимо будет исследовать в ближайшие годы. Выявленные объекты нанесены на топоплан городища", - сообщается на сайте музея.

Татарское городище является крупнейшим археологическим памятником Предкавказья. Оно включает в себя фортификационные сооружения, системы дорог, могильников и культовых сооружений, которые позволяют познакомиться с жизнью древних людей с восьмого века до нашей эры по десятый век нашей эры. Часть древнего города пока скрыта под землей. По данным историков, городище является многослойным памятником, функционировавшим на протяжении четырех исторических периодов: кобанского, скифского, сарматского, хазарского. Самый древний слой связан с кобанской эпохой, площадь этого поселения занимала порядка 40 га.