Владикавказский "Кванториум" подписал соглашение о сотрудничестве с IT-компанией

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 августа. /ТАСС/. Детский технопарк "Кванториум-15" во Владикавказе будет сотрудничать с IT-компанией, специализирующейся на разработке программного обеспечения для государства и бизнеса. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Министерства образования и науки республики.

"Сотрудничество с реальным сектором экономики - одна из ключевых особенностей работы "Кванториумов". Особенно активно сеть технопарков взаимодействует с компаниями из высокотехнологичных и наукоемких сфер. <...>Теперь совместная работа детского технопарка "Кванториум-15" и ООО "Экспертно-аналитические системы" закреплена соглашением о сотрудничестве", - сообщили в региональном министерстве.

При этом в пресс-службе отметили, что североосетинская компания "Экспертно-аналитические системы" уже сотрудничала с "Кванториумом" Владикавказа в организации межрегиональных соревнований по робототехнике "Робо.Ос", предоставив собственную ИТ-платформу для организации мероприятий и автоматизированного подсчета баллов участников соревнований. Представители компании также участвовали в работе летней проектной школы "Зонд", организованной технопарком: сформулировали прикладные задачи для учащихся IT-направления и выступили экспертами на бизнес-акселераторе проектов школьников.

Группа компаний "Экспертно-аналитические системы" специализируется на разработке программного обеспечения для государства и бизнеса. Так, в частности, ею были разработаны цифровые платформы для обеспечения деятельности Центров опережающей профессиональной подготовки Северной Осетии и Дагестана. По информации пресс-службы, эта же группа компаний разработала портал Регионального ресурсного центра Северной Осетии по работе с одаренными детьми, содержащий систему дистанционного обучения.

Детский технопарк был создан в 2018 году во Владикавказе, он рассчитан на 800 человек. В нем дети бесплатно занимаются по шести направлениям: IT, аэро, био, промробо, хайтек и промдизайн. Кроме того, обучающимся доступны дополнительные занятия по английскому языку и шахматам, по математике.

В 2020-2021 году в Северной Осетии появится три мобильных технопарка "Кванториум". Благодаря этому дети даже в самых отдаленных селах республики смогут приобщиться к высокотехнологичному оборудованию и осваивать новые знания. На приобретение одного мобильного технопарка будет потрачено 16,9 млн рублей.