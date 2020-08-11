В Териберке построят новую котельную

ТАСС, 11 августа. Новая котельная появится в селе Териберка Мурманской области. На эти цели из федерального бюджета выделят 23 млн рублей, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" во вторник губернатор региона Андрей Чибис.

"23 миллиона рублей выделят из федерального бюджета на строительство новой котельной в Териберке. Старая, с чугунными котлами, построенная в 1958 году, выглядит как музейный экспонат и давно уже отработала свое", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в правительстве области, в популярном среди туристов селе появится современная угольная котельная. Строительство объекта будет происходить при софинансировании со стороны областного бюджета, который вложит в объект почти 1,5 млн рублей, и местных властей: из казны администрации Кольского района выделят 1,4 млн рублей. Еще более 4 млн рублей направит компания "Мурманскэнергосбыт".

Как отметил губернатор региона, проект новой котельной прошел отборочный этап целевой программы "Современный облик сельских территорий" госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Решение о конкретных сроках начала работ будет принято в ноябре.

"Строительство новой котельной вслед за ремонтом дороги, моста и реконструкцией системы подачи электричества, - это еще один шаг к обновлению Териберки и созданию комфортных условий для жителей и туристов", - отметил Чибис.

Село Териберка с населением около 1 тыс. человек, расположенное в 120 км от Мурманска, стало известно благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан" и популярно среди туристов. Власти Мурманской области разработали концепцию развития Териберки. Началась реконструкция первых 10 км грунтового автоподъезда к поселению, модернизация автомобильного моста в самом селе, приступили также к модернизации энергосистемы для обеспечения надежного электроснабжения. В Териберке открыли аптеку, баню, ликвидировали свалку, на которой накапливался мусор в течение 30 лет, теперь его вывозят из села. В планах властей открыть в самом поселении автозаправочную станцию, а по пути в Териберку, в том месте, где обычно из-за погоды закрывают проезд, оборудовать комфортабельную стоянку.