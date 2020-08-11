Более 45 тыс. жителей в КЧР обеспечат чистой водой к 2023 году

ЧЕРКЕССК, 11 августа. /ТАСС/. Строительство двух крупных водопроводов начнется в Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2020 году в рамках нацпроекта "Экология". К 2023 году планируется завершить все работы, что позволит обеспечить качественным бесперебойным водоснабжением более 45 тыс. жителей в шести муниципалитетах республики, написал во вторник глава КЧР Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"Мы уже приступили к большому проекту - строительству межрайонного группового водопровода Усть-Джегутинского и Прикубанского районов. Скоро стартует и строительство Карачаевского сельского группового водопровода. В итоге мы получим качественное водоснабжение в 22 населенных пунктах республики. Отдельно уже работаем по селу Садовое и в этом же году начинаем строить систему водоснабжения в Эркен-Шахаре", - написал Темрезов.

Межрайонный групповой водопровод Усть-Джегутинского и Прикубанского районов будет построен к 2022 году, он позволит обеспечить чистой водой более 11,5 тыс. человек в 11 населенных пунктах. Завершение строительства Карачаевского сельского группового водопровода запланировано в 2023 году, после чего качественное бесперебойное водоснабжение будет доступно для 26,7 тыс. человек в 11 населенных пунктах республики. Также к 2023 году чистой водой обеспечат жителей поселка Эркен-Шахар с населением почти 5 тыс. жителей, в конце 2020 года чистой качественное водоснабжение будет доступно для 1,8 тыс. жителей села Садовое.

Темрезов отметил, что водоснабжение остается одной из актуальных тем для региона по причине высокого процента износа водопроводных сетей. "Задача масштабная. Поэтапно из года в год обновляем ветхие трубы, строим новые системы водоснабжения. В рамках Нацпроекта "Экология" мы реализуем масштабный проект "Чистая вода". Его реализация позволит сделать колоссальный прорыв и по многим населенным пунктам снять этот острый вопрос, который уже много лет волнует жителей", - заключил руководитель региона.

Как ранее сообщил глава республики Рашид Темрезов, к 2024 году за счет нацпроекта "Экология" планируется обеспечить качественной питьевой водой 80% жителей республики.

Федеральный проект "Чистая вода" входит в состав нацпроекта "Экология". Он предполагает строительство и реконструкцию объектов для обеспечения качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения 99% городского населения РФ. Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. Всего на него планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (в том числе из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3,206 трлн рублей).