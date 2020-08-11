В Ненецком АО восстановили интернет-связь

АРХАНГЕЛЬСК, 11 августа. /ТАСС/. Работа интернета в Ненецком автономном округе (НАО) во вторник после устранения повреждения на кабеле "Ростелекома" в Республике Коми полностью восстановлена. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе филиала "Ростелекома" в Архангельской области.

В 10:57 мск во вторник на территории Республики Коми была повреждена линия волоконно-оптической связи, из-за чего в НАО не было интернета, телефонная связь работала в ограниченном режиме через резервный спутниковый канал.

"Услуги связи для НАО восстановлены в полном объеме", - сказали в пресс-службе.

Повреждение кабеля произошло примерно в 107 км от села Ижма в сторону поселка Малая Пера. Кабель был оборван при проведении земляных работ сторонней организацией.

Магистральный волоконно-оптический кабель ПАО "Ростелеком" обеспечивает абонентов Ненецкого автономного округа услугами интернета, телевидения, а также услугами телефонной связи. Канал связи, идущий из Республики Коми, является единственным.