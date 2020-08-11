В Ингушетии ежегодно намерены закупать спецтранспорт высокой проходимости для охотучастков

МАГАС, 11 августа. /ТАСС/. Минприроды Ингушетии намерено ежегодно закупать новые автомобили высокой проходимости для борьбы с браконьерами и патрулирования охотничьих участков региона, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Мы до конца года планируем приобрести три единицы автотранспорта повышенной проходимости. Новые три автомобиля ВАЗ 2121 "Нива" будут использоваться для патрулирования территорий охотучастков для борьбы с браконьерами. Спецтранспорт будет приобретаться ежегодно небольшими партиями, что позволит обеспечить всех специалистов техникой и улучшить показатель эффективности их деятельности", - передает пресс-служба слова и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Магомеда Евлоева.

Как сообщается, машины будут приобретены за счет средств федерального бюджета. Новый транспорт позволит оперативно реагировать на сигналы нарушения природоохранного законодательства.

"Но, в случае ухудшения работы на вверенной им территории, автотранспорт будет изыматься и передаваться на другие участки", - цитирует также пресс-служба Евлоева.

По данным пресс-службы регионального Минприроды, на сегодняшний день охотугодья республики Ингушетия насчитывают более 250 тыс. гектаров. Охраной и сохранением охотничьего ресурса региона занимаются порядка 40 специалистов.