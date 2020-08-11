В Ингушетии День госфлага России отметят восхождением на Столовую гору и онлайн-концертами

МАГАС, 11 августа. /ТАСС/. День Государственного флага России в Ингушетии намерены отметить массовым восхождением на Столовую гору, онлайн-концертами, акциями и флешмобами, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минкультуры.

"В рамках празднования Дня госфлага России 50 юнармейцев 22 августа примут участие во флешмобе "День Государственного флага Российской Федерации" в Магасе. Одним из ключевых элементов праздника станет восхождение на Столовую гору. Госфилармония им. А. Хамхоева проведет три онлайн-концерта "Флаг моей страны" в социальной сети Instagram, библиотеками и музеями республики будут организованы тематические, книжные и фотодокументальные выставки, викторины и флешмобы", - говорится в сообщении.

Также запланировано проведение флешмобов и акций в соцсетях: "Фото с флагом России", "Стихи о флаге России", "Поем о флаге России", "Окна России", в рамках которой жители могут украсить окна своих домов и организаций флагом страны и тематическим рисунком, онлайн-выставка детских рисунков "Российский триколор", а также акция, участники которой должны будут опубликовать фотографию с ленточкой триколора и небольшое стихотворение.

День Государственного флага России отмечается 22 августа в соответствии с указом президента РФ от 20 августа 1994 года "в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага".