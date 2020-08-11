Круглогодичные ярмарки в виде крепостей появятся в 15 городах Дальнего Востока

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Круглогодичные ярмарочные комплексы будут созданы в 15 дальневосточных городах. Как сообщили журналистам в пресс-службе Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), комплексы будут представлять собой древнерусские крепости, где будет выставляться как местная продукция, так и товары из других регионов.

"Между Агентством и ООО "Русские ярмарки" в лице президента компании Акифа Гилалова было подписано соглашение о сотрудничестве по реализации проекта в ДФО. Ярмарочные комплексы появятся в 15 дальневосточных городах: Благовещенске, Биробиджане, Чите, Петропавловске-Камчатском, Магадане, Владивостоке, Артеме, Находке, Уссурийске, Улан-Удэ, Якутске, Южно-Сахалинске, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Анадыре. Проект представляет собой создание межрегиональной сети универсальных постоянно действующих ярмарок под единым брендом "Русские ярмарки", - сказали в пресс-службе.

На площадках ярмарок можно будет проводить тематические и событийные мероприятия. В АПИ также рассказали, что визуально ярмарочные комплексы будут напоминать древнерусскую крепость. В центре будет располагаться "главная площадь", по периметру которой будут находиться торговые площади и развлекательная инфраструктура. Территория ярмарочного комплекса будет разбита на кварталы ("тематические деревни") для упрощения навигации посетителей, каждый квартал будет иметь различное стилевое оформление. Так, к примеру, оформление торговых площадей будет выполнено в формате терема.

"Ярмарки обеспечат поддержку малому и среднему бизнесу, местным производителям, предоставив им доступный и популярный канал сбыта продукции, дадут дополнительный стимул развитию народных промыслов. <…> В торговых сетях будет выставляться местная продукция и уникальные товары других регионов (15-20% мест предусмотрено для межрегиональной торговли)", - сказали в пресс-службе АПИ.

ООО "Русские ярмарки" является инициатором проекта создания сети круглогодичных ярмарок во всех регионах страны. В течение нескольких лет планируется открытие ярмарок более чем в 170 городах с населением более 100 тыс. человек. Основная цель проекта - возрождение и развитие ярмарочной торговли с учетом национального и конфессионального разнообразия населения и традиций народных промыслов.