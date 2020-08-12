Первый городской фестиваль уличного искусства начался в Петропавловске-Камчатском

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 августа. /ТАСС/. Проведение большого фестиваля уличного искусства и граффити в рамках празднования 280-летия Петропавловска-Камчатского началось в краевой столице полуострова. В среду участники мероприятия встретятся с главой города Константином Брызгиным и утвердят эскизы своих рисунков, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Петропавловска-Камчатского.

Инициатором проведения первого на Камчатке крупного фестиваля уличного искусства выступил врио губернатора региона Владимир Солодов - событие приурочено к юбилею краевой столицы, празднование которого пройдет в сентябре. В творческом соревновании примут участие не только художники полуострова, но и мастера уличного искусства из других регионов страны.

"К участию в фестивале заявились 11 человек, половина из них - гости из других городов. Уже сформирован перечень городских объектов, на которые художники нанесут граффити, в среду будет завершено согласование эскизов. К работе мастера уличного искусства приступят, как только позволит погода: сейчас в Петропавловске-Камчатском прохладно и сыро", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что большинство участников фестиваля решили уйти от изображения традиционно камчатских пейзажей: вулканов, медведей, океана, но такие эскизы тоже заявлены.

Ранее участник фестиваля Андрей Волков рассказывал ТАСС, что уличные художники тратят много времени не только на создание творческой работы, но и на согласование технических моментов с администрацией города. "Это сложный процесс, который отнимает много сил. Иногда даже больше, чем сам рисунок. Поэтому подобные мероприятия обязательно должны проводиться: так художники могут сосредоточиться только на творчестве", - сказал Волков.