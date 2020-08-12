В "Орленок" прибыли более 500 детей из Арктики

КРАСНОДАР, 12 августа. /ТАСС/. Более 500 детей из арктических регионов приехали во Всероссийский детский центр "Орленок" в Краснодарском крае на одну из смен. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе центра.

"Всего в восьмой смене участвуют 2 353 ребенка из 11 субъектов РФ. Из них 538 - дети из регионов Арктической зоны", - сказали в пресс-службе.

Дети прибыли в Краснодарский край на специальных чартерных рейсах. Для них был организован первичный медосмотр в таможенной зоне аэропорта Краснодар, которая сейчас закрыта из-за отсутствия международных рейсов. После этого они были доставлены в автогородок "Орленка", где прошли еще один медосмотр. После заселения детей еще раз осмотрели врачи, рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что восьмая смена в детском центре началась 10 августа, она продлится 21 день.

Ранее "Орленок" первым из российских лагерей возобновил прием детей из различных регионов страны в условиях пандемии. Центр принял детей из Краснодарского края, Москвы и Московской области, Ставропольского края, Ростовской области, Адыгеи, а также из субъектов, входящих в Арктическую зону РФ - Мурманской и Архангельской областей, Чукотского автономного округа, Якутии.

"Орленок" - всероссийский детский центр, в составе которого работают десять детских лагерей, как летних, так и круглогодичных. Из-за пандемии коронавируса с середины марта детские лагеря в России не принимали отдыхающих. С 1 июля при соблюдении требований Роспотребнадзора возобновили прием детские санатории и лагеря в Краснодарском крае, имеющие медицинскую лицензию.